Ребят из школы-интерната №30 вдохновили наши олимпийские спортсмены. Вся неделя там прошла под...

Ребят из школы-интерната №30 вдохновили наши олимпийские спортсмены. Вся неделя там прошла под девизом "Быстрее, выше, сильнее!".Каждый день школьники посвящали знакомству с историей Олимпиады, её символикой. Для ребят организовали настоящую эстафету с элементами всех видов спорта зимней Олимпиады. Старшим классам учителя рассказали об антидопинговых правилах и ответственности за их нарушение. На протяжении всей недели вместе с учителем физкультуры дети обсуждали и последние новости Олимпиады.