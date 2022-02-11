Предоставив ложные сведения о трудоустройстве, фигуранты оформили кредитные банковские карты, платежи по которым не осуществляли.

В ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение о возможных противоправных действиях клиентки одного из финансово-кредитных учреждений.При выяснении обстоятельств было установлено, что 23-летняя местная жительница оформила кредитную карту с лимитом 70 000 рублей, однако ни одного платежа по возврату денежных средств не осуществила.В дальнейшем установлено, что безработная девушка предоставила ложные сведения о трудоустройстве.Местонахождение злоумышленницы было установлено. Она изначально осознавала, что не будет выплачивать займ.По аналогичной схеме действовал и 24-летний супруг фигурантки, который также предоставил ложные сведения о трудоустройстве, оформил кредитную карту с лимитом 5 000 рублей, но долг возвращать не собирался.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).