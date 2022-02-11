В ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение о противоправных действиях клиентки...

В ОМВД России по Александровскому району поступило сообщение о противоправных действиях клиентки одного из финансово-кредитных учреждений.23-летняя жительница Александрова оформила кредитную карту с лимитом 70 000 рублей, однако ни одного платежа по возврату денежных средств не осуществила. В дальнейшем, оказалось, что безработная девушка предоставила ложные сведения о трудоустройстве. Местонахождение злоумышленницы было установлено. Она изначально осознавала, что не будет выплачивать займ, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.По аналогичной схеме действовал и ее 24-летний супруг, который также предоставил ложные сведения о трудоустройстве, оформил кредитную карту с лимитом 5 000 рублей, но долг возвращать не собирался.Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества в сфере кредитования.Фото: https://ru.freepik.com/