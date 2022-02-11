Эпатажная балерина Анастасия Волочкова всегда максимально откровенна со своими поклонниками. Звезда делится с подписчиками каждой деталью личной жизни, а отношения Волочковой постоянно становятся предметом обсуждения общественности.

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова всегда максимально откровенна со своими поклонниками. Звезда делится с подписчиками каждой деталью личной жизни, а отношения Волочковой постоянно становятся предметом обсуждения общественности.Накануне нового года Анастасия закрутила страстный роман с банщиком Сергеем, с которым познакомилась на съемках программы «Давай поженимся». Все рождественские праздники звезда провела с новым бойфрендом на Мальдивах, где выглядела по-настоящему счастливой. Однако счастье 46-летней блондинки длилось недолго: вернувшись в Москву, влюбленные почти сразу заявили о расставании. В беседе с журналистами Сергей проговорился, что Волочкова совершила проступок, который он принять и простить никогда не сможет.Стоит отметить, что в целом Анастасию можно назвать довольно невезучей в любовных отношениях. Теледива часто меняет бойфрендов, при этом ни один из них не задерживается рядом с балериной надолго. Почему же Волочковой не удается построить именно долгосрочные романы? Думаю, можно выделить несколько основных причин.Во-первых, в интервью Анастасия не раз заявляла, что не особо хочет снова выходить замуж, создавать семью и уж тем более не планирует рожать второго ребенка. Возможно, этот момент смущал многих избранников звезды – все они понимали, что рано или поздно отношения с Волочковой зайдут в тупик и перестанут развиваться, не выйдут на новый, более серьезный этап.Во-вторых, нельзя отрицать, что Анастасия – девушка яркая, известная, обеспеченная и самодостаточная. С одной стороны, это большой плюс. Но при этом некоторых мужчин такой статус избранницы может попросту отталкивать. Согласитесь, далеко не каждый может чувствовать себя рядом с Волочковой на равных как в финансовом, так и в психологическом плане. Наверняка тот же банщик Сергей проигрывал возлюбленной по всем этим фронтам. Возможно, многие мужчины балерины не хотели ощущать себя на вторых ролях и не выдерживали отношения со столь яркой девушкой.В-третьих, нельзя забывать, что скандальная слава Волочковой тоже могла отпугнуть многих ее кавалеров. Не всякий мужчина готов становиться героем скандальных ток-шоу и бульварных изданий. Таким образом, достаточно много факторов мешает Анастасии найти того самого и стать по-настоящему счастливой. Удастся ли ей сделать это в ближайшее время – вопрос открытый. Но можно сказать точно, что одинокой балерина однозначно не останется.