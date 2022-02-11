Заболеваемость в столице продолжает снижаться, отметил мэр города.

Пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикроном" в Москве прошел, число новых случаев заражения уменьшилось на 6%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге."Пик заболеваний "омикроном" в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, - за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться", - написал Собянин.Он добавил, что в стационарном звене также отмечается постепенное снижение числа госпитализаций. Тем не менее абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие. Больше трех недель, начиная с середины января, московские поликлиники работают в экстремальном режиме, добавил Собянин.По словам мэра, в специальных отделениях ОРВИ посменно трудятся почти 3 тыс. дежурных врачей и примерно такое же число медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник.Сергей Собянин также сообщил, что улучшение ситуации с ковидом в Москве позволяет увеличить объемы плановой помощи в поликлиниках с 14 февраля."Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках", - написал Собянин.Московские врачи будут посещать жителей столицы старше 65 лет с ковидом на дому вне зависимости от того, как у них протекает болезнь, написал мэр в своем блоге."Появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет. В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий", - написал мэр.Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 558 503 случая заражения, из них 22 747 за последние сутки. Выздоровели 2 118 897 человек, умерли 39 768. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 756 593 человека, коллективный иммунитет составляет 63,2%.