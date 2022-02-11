Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прохождении пика заболеваемости штаммом коронавируса омикрон. Градоначальник отметил снижение числа госпитализированных пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прохождении пика заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". Градоначальник отметил снижение числа госпитализированных пациентов.На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на текущей неделе снижение будет еще больше, считает Собянин. Рост числа выявленных случаев 10 февраля он объяснил изменением методики учета.Собянин напомнил, что из-за распространения штамма "омикрон" московские поликлиники с середины января работают в экстремальном режиме."В специальных отделениях ОРВИ посменно трудятся почти 3 тысячи дежурных врачей и примерно такое же число медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник", – мэр в своем блоге.Он уточнил, что на прошлой неделе медицинские работники 780 тысяч раз контактировали с больными ОРВИ и ковидом, а в конце января – 800 тысяч. Это рекорд за всю историю московского здравоохранения, подчеркнул он.Собянин констатировал, что Москва справляется с такой нагрузкой. Пациентов принимают в поликлиниках без очередей, врачи прибывают на дом в течение суток, в экстренных случаях – за 11-12 минут, рассказал мэр."Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках", – написал Собянин.Напомним, что жители столицы могут . Данные автоматически направляются работодателю.