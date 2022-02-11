Проверки прошли во Владимире, Судогодском и Гусь-Хрустальном районах.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок сотрудники ГИБДД в нескольких районах Владимирской области провели профилактические мероприятия.Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.В Гусь-Хрустальном районе в результате проведения рейда было проверено двадцать пять транспортных средств, выявлено четырнадцать нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе три нарушения со стороны водителей автобусов. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району проверили порядка 20 автобусов. Было выявлено 8 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями, в том перевозка пассажиров без использования тахографов. По всем фактам нарушений в отношении водителей собраны материалы, нарушителям грозит ответственность в соответствии с законодательством.Во Владимире полицейские провели аналогичные мероприятия совместно с представителями надзорного ведомства. Участники мероприятий проверяли наличие всех необходимых документов, акцентируя внимание на наличие действующего сертификата о техническом осмотре. В ходе мероприятия было выявлено 6 нарушений, предусмотренных ст. 12.1 КоАП РФ, ст. 12.5 КоАП РФ, ст. 12.19 КоАП РФ. Проводятся административные расследования, по результатам которых будут приняты решения в отношении ответственных лиц.В ходе мероприятий во всех населенных пунктах сотрудники ОГИБДД в очередной раз провели с водителями профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.