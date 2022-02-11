Полицейские установили 39-летнего и 37-летнего приезжих, которые могут быть причастны к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы...

«Оперативниками УНК ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе отработки оперативной информации полицейские установили 39-летнего и 37-летнего приезжих, которые могут быть причастны к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы.Злоумышленники были задержаны в Северо-Восточном административном округе столицы. При личном досмотре одного из мужчин полицейские обнаружили в кармане брюк сверток с веществом. Исследованием установлено, что изъятое является марихуаной, массой более 40 граммов.При обследовании жилого помещения, где проживал другой задержанный полицейские обнаружили и изъяли свертки с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию данное вещество также является наркотическим средством марихуаной, общей массой более 830 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Северный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве