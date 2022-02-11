В период с 1 марта 2008 года до 01 января 2017 года земельным участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы, присваивался ..

В период с 1 марта 2008 года до 01 января 2017 года земельным участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы, присваивался статус «временный».В связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступившего в силу с 01 января 2017 года, «временный» статус земельным участкам больше не присваивается. При этом положения вышеуказанного Закона содержат норму о переходном периоде, позволяющем владельцам земельных участков до 1 марта 2022 года завершить процедуру оформления прав.С 1 марта 2022 года земельные участки с «временным» статусом в ЕГРН станут «архивными». Владельцам таких объектов придется заново проходить процедуру образования земельного участка.«Чтобы избежать повторной процедуры образования земельного участка, в том числе кадастровых работ, и «сохранить» ранее внесенные в ЕГРН сведения о земельном участке, следует до 1 марта 2022 года обратиться в орган регистрации прав с заявлением о государственной регистрации права с приложением к нему необходимых правоустанавливающих документов», - поясняет руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин.Уточнить статус земельного участка можно:- проверив сведения о статусе земельного участка в имеющейся выписке из ЕГРН; - воспользовавшись сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта»; - заказав через портал Госуслуг, либо в офисе МФЦ «Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости».