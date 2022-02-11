Вину в совершении преступления душегуб признал частично.

Жителя Александрова задержали по подозрению в убийстве отца. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, 9 февраля папа и сын повздорили. В ходе конфликта потомок нанёс родителю один удар ножом в грудь.От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.Вину в совершении преступления душегуб признал частично. На 32-летнего александровца завели уголовное дело.Решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование продолжается.