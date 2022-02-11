Член украинский партии Европейская солидарность заявил, что Россия угрожает Украине морской блокадой.

Член украинский партии "Европейская солидарность" заявил, что Россия угрожает Украине морской блокадой.Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Военно-морской флот России перекроет части акваторий Черного и Азовского морей из-за учений. Российские корабли заблокируют доступ к Керченскому проливу, а также обезопасят Крым от потенциального вторжения. Украинский флот временно не сможет перемещаться даже вдоль своих берегов, пишет "".Комментируя эту новость, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Россия угрожает Украине блокадой, которая может остановить минимум две трети грузового оборота Незалежной. По мнению парламентария, это может привести к серьезным последствиям.Помочь Украине в этой ситуации может НАТО, считает Гончаренко, Мол, в Черном море должны появиться военные корабли Североатлантического альянса. Депутат рассказал, что уже просил поддержку у посла США вОрганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол, сделав публикацию в "Твиттер", заявил, что Украина не имеет права вступать в НАТО. Дипломат отметил,Североатлантический альянс не обязан принимать Киев в свои ряды. Подробнее об этом "Дни.ру".