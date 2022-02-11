Дополнительно из федерального бюджета регион получит 370 млн рублей.

Владимирская область за два года дополнительно получит более 741 млн рублей на ремонт дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.В 2022 году за счёт федеральной поддержки в порядок приведут 32 километра покрытия на трёх трассах: «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики»; «Кольчугино – Киржач»; «Камешково – Ляховицы – Суздаль». Первые две автомагистрали будет асфальтировать «ДСУ-3». По третьей подрядчика определят в мае.«Мы будем следить, насколько эффективно расходуется каждый рубль из этих средств», − пообещал врио губернатора Александр Авдеев.В целом в 2022 году 33-ий регион направит на дороги 7,7 млрд рублей.