Прокуратура Владимирской области на постоянной основе проводит анализ состояния преступности в...

Прокуратура Владимирской области на постоянной основе проводит анализ состояния преступности в сфере хищений в сети Интернет.За 2021 год на территории региона совершено на 7,8% меньше таких преступлений, чем годом ранее. Принятым комплексом мер надзорно-координационного характера достигнуто повышение раскрываемости данного вида хищения с 9,8% до 14,1%.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, положительная тенденция прослеживается и в январе текущего года. В 2022 году количество направленных в суд уголовных дел о преступлениях анализируемой категории увеличилось на 14,7%, на этот же процентный показатель возросло число выявленных преступников.Многие пользователи мобильных телефонов сталкивались со звонками от телефонных мошенников. Они представляются сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов, медицинскими работниками. Целью звонка является получение конфиденциальной информации для использования ее при хищении денежных средств с банковских счетов.При разговоре злоумышленники сообщают, что от имени гражданина подана заявка или уже оформлен кредит, произведена несанкционированная транзакция, с целью отмены которых просят назвать или ввести данные банковской карты и коды, приходящие в СМС, либо самостоятельно перевести деньги на «безопасный» счет.Так действуют только мошенники! Ни в коем случае не следует сообщать вышеуказанную информацию и иные персональные данные. Необходимо немедленно прервать звонок и при необходимости связаться с банком.Если ​​​​​​​вы стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в полицию. В случае отказа в принятии заявления следует сообщить об этом в районную, городскую прокуратуру или прокуратуру Владимирской области.Фото: https://ru.freepik.com/