В Александрове суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении ПДД...

В Александрове суд вынес приговор 40-летнему местному жителю. Его признали виновным в нарушении ПДД при управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что летом 2021 года, употребив вместе с пассажиром наркотики, 40-летний гражданин одной из стран Ближнего зарубежья, поспешил на встречу с товарищами. Управляя иномаркой, он совершил столкновение с несколькими автомобилями. Скрываясь с места ДТП на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где повредил «Жигули», а затем опрокинулся в кювет. Не пристёгнутый ремнём безопасности пассажир иномарки, оказавшись под ней, погиб.Сам ​​​​​​​виновник тоже угодил в больницу, но, отлежав 3 дня, скрылся в Абхазию. В ноябре он, возвращаясь в Россию, был задержан. Изначально он вину не признавал, пояснял, что за рулём был погибший. Но, после проведения ДНК-экспертиз, установивших, что кровь на подушке безопасности водителя принадлежит ему, а на пассажирской — погибшему, вынужден был сознаться в содеянном.Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд учел наличие на иждивении у него малолетнего ребёнка и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2,5 года.В счёт компенсации морального вреда в пользу жены погибшего взыскано 800 тысяч рублей.Фото: https://ru.freepik.com/