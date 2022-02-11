В Александровском районе готовят к пуску новую блочно-модульную котельную, которая улучшит жизнь...

В Александровском районе готовят к пуску новую блочно-модульную котельную, которая улучшит жизнь более двух тысяч человек. Подробности в нашем репортаже.Пробный запуск струнинской котельной. Она обеспечит теплом и горячей водой двадцать четыре многоквартирных дома, школу и детский сад. Сейчас здесь идут пусконаладочные работы. Строительство газовой котельной стало возможно благодаря областной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности". В планах строительство еще одного объекта.Александр Жугинский, глава администрации г. Струнино:- Мы будем участвовать далее в этой программе. И у нас имеются уже и отвод земельного участка, и технические условия на подключение всех сетей для участия в программе и строительства блочно-модульной котельной по адресу - Дзержинского.Новая котельная позволит сократить расходы газа и электроэнергии. Положительные изменения жители микрорайона увидят в своих коммунальных квитанциях.Алексей Марков, заместитель директора компании-подрядчика:- Котельная значительно энергоэффективнее. Коэффициент полезного действия обрабатываемой энергии данными котлами порядка 92-93%.Эффективность старой, пока ещё действующей котельной, меньше на 25%. Большие теплопотери - одна из главных причин низких температур в жилых домах. Михаил Крайнов, житель микрорайона, рассказывает, что зимой столбик термометра опускался здесь до 11 градусов. Температура воды из крана всегда не выше 20 градусов. Мужчина надеется, что теперь эти проблемы навсегда уйдут в прошлое.Михаил Крайнов, житель г. Струнино:- От котельной вот от этой что мы ожидаем? Ну, конечно, тепла. Может быть, будет намного теплее, чем раньше. Не знаю. Ждём как солнца, наверное.За последние три года работы программы повышения энергоэффективности в регионе было построено 14 котельных, 5 реконструировано, 130 муниципальных квартир переведены на индивидуальное отопление.Максим Калашников, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»