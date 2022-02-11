Автомобиль “скорой помощи” с пациентом среди ночи застрял в снегу в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района. Инцидент произошел в ночь на 11 февраля. Медики обратились в МЧС и

Автомобиль “скорой помощи” с пациентом среди ночи застрял в снегу в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района. Инцидент произошел в ночь на 11 февраля. Медики обратились в МЧС и сообщили, что их ГАЗель самостоятельно не получается вытащить из снежного плена. Учитывая, что застряла “скорая” вместе с пациентом, которого срочно нужно было вести в больницу, ситуация вполне