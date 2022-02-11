За 10 дней с 1 по 15 октября отклонение от нормы в потреблении рыбы составило 27%, субпродуктов - 12%.

В детском саду №19, расположенном в городе Костерево, детям не докладывали еды в тарелку. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Кроме этого, в учреждении выявлены продукты питания без указания даты изготовления, а также не соблюдались условия их хранения.«Имели место факты занижения массы порций готовых блюд. При норме потребления рыбы в день 37 граммов, её фактическая выдача составила 31,45 грамма, субпродуктов - 20,4 грамма, норма – 25.С 1 по 15 октября отклонение от нормы в потреблении рыбы составило 27%, субпродуктов - 12%.Аналогичные нарушения санитарных норм выявлены в детских садах № 28 и № 4.Заведующих оштрафовали на пять тысяч рублей. Пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.