ПСД прошла госэкспертизу.

В ближайшее время власти объявят торги по ремонту Павловского моста в Коврове. Объект соединяет северную и южную части города оружейников. Ещё 12 лет назад эксперты сделали заключение о разрушении части путепровода.Тем не мене эксплуатация сооружения продолжилась, но с ограничением по нагрузке. На днях стало известно, что горадминистрация Коврова получила положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции моста. По предварительной информации, на его восстановление потребуется 315 млн рублей.Средства на оплату работ подрядчика выделят из регионального бюджета.