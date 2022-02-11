Ранее автолюбитель дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные нарушения.

Сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России «Ковровский», находившимися на маршруте патрулирования в районном центре, был остановлен автомобиль под управлением 30-летнего местного жителя. По внешним признакам автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозрения подтвердились после проведенного освидетельствования.Водитель был отстранен от управления транспортным средством.В дальнейшем установлено, что ранее мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Полиция напоминает!Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним и видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы.Госавтоинспекция призывает граждан не садиться за руль в состоянии опьянения! Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем, находящимся в нетрезвом состоянии, незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону 8 (4922) 54-16-65 или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.