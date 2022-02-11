Дружба крепнет добрым делом. Первый кукольный спектакль, созданный на средства Президентского...

"Дружба крепнет добрым делом". Первый кукольный спектакль, созданный на средства Президентского гранта, представили в Костерёвском культурно-досуговом центре в Петушинском районе.Благодаря гранту приобрели звуковое оборудование. Антураж и декорации изготовили сами. Среди персонажей - ворона, коровка, петушок, курочка и собака Жучка. Представления очень ждут юные зрители во всех уголках Петушинского района. График выездов расписан на четыре месяца вперёд. После гастролей в кукольном театре придумают новый спектакль - чтобы вновь порадовать детей в самых отдалённых территориях района.Марина Климова, директор Костерёвского культурно-досугового центра:- Мы сразу, не думая, решили, что мы расширим границы своего кукольного спектакля, своего кукольного театра. Мы написали заявку на грант, с волнением ждали результатов, потому что конкурс очень сложный. Каждый восемнадцатый проект стал победителем. На территории Владимирской области таких проектов только лишь.