Прокуратура Петушинского района провела проверки в сфере санитарно-эпидемиологической обстановки...

Прокуратура Петушинского района провела проверки в сфере санитарно-эпидемиологической обстановки при организации питания в детских садах.Как оказалось, в детском саду № 19 г. Костерево в реализации выявлены продукты питания без указания даты изготовления, не соблюдались условия их хранения. Не все складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности, суточные пробы оставляются не от каждой партии приготовленной пищи.Имели место факты занижения массы порций готовых блюд. Так, при установлении для детей с 3 до 7 лет норме потребления рыбы в день 37 гр., ее фактическое предоставление согласно ведомости контроля за рационом питания составило 31,45 гр., субпродуктов - 20,4 гр. (норма – 25 гр.).За 10 дней с 1 по 15 октября 2021 года отклонение от нормы в потреблении рыбы составило 27%, субпродуктов - 12%.Аналогичные нарушения санитарных норм выявлены в детском саду № 28» г. Костерево-1, детском саду № 4 г. Костерево.В связи с изложенным, в адрес руководителей вышеуказанных дошкольных учреждений внесены представления, по результатам их рассмотрения 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.Руководители дошкольных учреждений привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей каждый.Фото: https://pixabay.com/ru/