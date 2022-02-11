ЧП произошло в семиэтажке на Советской площади. На место выехали пожарные подразделения – 26 человек и 8 спецмашин. Из окна квартиры на шестом этаже валил дым. Огнеборцы сформировали звено

ЧП произошло в семиэтажке на Советской площади. На место выехали пожарные подразделения – 26 человек и 8 спецмашин. Из окна квартиры на шестом этаже валил дым. Огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы для эвакуации людей, разведки и тушения пожара. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на 9 квадратных метрах. Сгорела внутренняя отделка и имущество лоджии. Никто не пострадал.