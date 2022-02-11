Утром 11 февраля произошел пожар в многоквартирном жилом доме на Советской площади в городе...

Утром 11 февраля произошел пожар в многоквартирном жилом доме на Советской площади в городе Петушки.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия к месту пожара наблюдалось горение в квартире на 6-ом этаже. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для эвакуации людей, разведки и тушения пожара. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 9 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество лоджии. Погибших и пострадавших нет. Сотрудниками МЧС было эвакуировано 12 человек.На пожар привлекалось 8 единиц техники, 26 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/