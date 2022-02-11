Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Энергоэффективность Станет теплее и дешевле. В...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- ЭнергоэффективностьСтанет теплее и дешевле. В Александровском районе построили новую блочно-модульную котельную.- Интересное в СетиГородские сталагнаты, озёра посреди улиц и неожиданные пассажиры. Чему удивлялись жители региона на этой неделе?- Волны поддержкиОлимпиада с научной точки зрения. Юные физики из Владимира поддержали нашу сборную самой длинной "телеволной".