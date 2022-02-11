Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Энергоэффективность
Станет теплее и дешевле. В...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Энергоэффективность
Станет теплее и дешевле. В Александровском районе построили новую блочно-модульную котельную.
- Интересное в Сети
Городские сталагнаты, озёра посреди улиц и неожиданные пассажиры. Чему удивлялись жители региона на этой неделе?
- Волны поддержки
Олимпиада с научной точки зрения. Юные физики из Владимира поддержали нашу сборную самой длинной "телеволной".