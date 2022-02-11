Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Млечный путь
Почему так подорожали молочные продукты в...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Млечный путь
Почему так подорожали молочные продукты в регионе и какова наценка от производителей и переработчков.
- От винта
Мечта о небе, которая стала реальностью. Глава региона Александр Авдеев помог осуществить желание 4-хлетнего Тараса Шевченко.
- "Непослушник"
Сто миллионов за первую неделю проката. Чем зацепила владимирского зрителя отечественная новинка кино "Непослушник"?