Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Млечный путь Почему так подорожали молочные продукты в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Млечный путьПочему так подорожали молочные продукты в регионе и какова наценка от производителей и переработчков.- От винтаМечта о небе, которая стала реальностью. Глава региона Александр Авдеев помог осуществить желание 4-хлетнего Тараса Шевченко.- "Непослушник"Сто миллионов за первую неделю проката. Чем зацепила владимирского зрителя отечественная новинка кино "Непослушник"?