Она застряла в сугробе.

Сотрудники МЧС вытащили в посёлке Красное Эхо застрявший в сугробе автомобиль «скорой». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.В ночь с 10 на 11 февраля спасателям поступило сообщение о том, что в Гусь-Хрустальном районе, у дома №22 «А» на улице Советской машина медиков увязла в снегу. В карете находился пациент.На место оперативно прибыли четыре сотрудника пожарно-спасательного гарнизона на автоцистерне. Пожарные вызволили спецмашину из снежного плена.