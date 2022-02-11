Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

Во Владимире главного специалиста управления образования отправили в колонию за с деньгами детей-сирот. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С августа 2017 года 59-летний мужчина работал в мэрии областной столицы. В его обязанности входила организация работы с сиротами, в том числе подготовка документов для выдачи разрешений на расходование их социальных пенсий, а также посещение совместно с подопечными офиса банка для снятия средств с их счетов.Чиновник воспользовался служебным положением. Часть наличных, при каждом получении их совместно с несовершеннолетними, он забирал себе.Всего материальный ущерб причинен семи детям. Общая сумма превысила 250 тысяч рублей. Подсудимый признал вину и возместил ущерб.Его приговорили к 2,5 годам тюрьмы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.Ниже видео, которое опубликовал СУ СК после передачи дела в Октябрьский суд Владимира. На записях мужчина вместе с сиротами посещает банкомат и отбирает часть их пенсий.