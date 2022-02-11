На сей раз ему вменяют присвоение 1,7 млн рублей.

Во Владимире генеральный директор «Владимиртеплогаза» Александр Королев подозревается в незаконном премировании себя любимого, заместителей и главного бухгалтера. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.На 44-летнего местного жителя завели второе уголовное дело по статье о присвоении с использованием служебного положения.По версии следствия, с февраля по август прошлого года фигурант в нарушение нормативных требований распорядился издать и подписал приказы о ежемесячном и ежеквартальном поощрении своей персоны и приближённых. Ущерб оценён на сумму более 1,7 млн рублей.Следствие продолжается. Оперативники занимаются сбором доказательств, которые позволят изобличить незаконную деятельность руководителя.Ранее на Александра Королева . Сумма ущерба составила 8,8 млн рублей. Материалы передали в суд для рассмотрения.