Во Владимире появятся новые поликлиники для приёма пациентов. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев. Оценив ситуацию, глава региона поставил задачу подыскать в ряде ..

Во Владимире появятся новые поликлиники для приёма пациентов. Об этом рассказал врио губернатора Александр Авдеев.Оценив ситуацию, глава региона поставил задачу подыскать в ряде микрорайонов места для размещения пунктов приёма больных, врачебных кабинетов.«Проблемными точками в областном центре являются поликлиники №1 и №2. Департамент здравоохранения и мэрия будут подыскивать места для новых регистратур. Процесс небыстрый, надеюсь, мы решим этот вопрос», - уточнил Александр Александрович.