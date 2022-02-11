Олимпиада с научной точки зрения. Как спортсмены используют физические законы для достижения...

Олимпиада с научной точки зрения. Как спортсмены используют физические законы для достижения спортивных результатов? Об этом накануне говорили на телемосте, участниками которого стали юные любители науки из Владимира. Репортаж Артёма Яковенко.Как физические законы могут помочь спортсменам на соревнованиях? На этот вопрос отвечает доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики и прикладной математики ВлГУ Сергей Аракелян.Сергей Аракелян, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики и прикладной математики ВлГУ:- Безусловно, физика во всех видах спорта имеет большое значение. Не обязательно знать формулы. Но интуитивно, по опыту, как мы говорим, "логически". Но оказывается, эти законы и в космосе работают! Вот когда крутится фигурист или фигуристка, также и галактика крутится. И я постараюсь соединить невозможное! Космические масштабы со спортивными.На прямой связи Воронеж и Нижний Новгород. Любители науки и спорта приветствуют единомышленников с другой стороны телемоста.Главным гостем стал заслуженный мастер спорта России, олимпийский призер 2002 года - Илья Авербух, он вышел на связь из олимпийского Пекина. Он отметил: сейчас для российских спортсменов непростое время - ковидные ограничения и допинговые скандалы накладывают свой отпечаток. Но благодаря поддержке болельщиков, у нашей команды есть все шансы покорить спортивный Олимп.Илья Авербух, заслуженный мастер спорта России, олимпийский призер:- Очень чувствуется поддержка болельщиков. Сейчас есть соцсети, вот такая быстрая возможность поддержать своих героев в различных видах спорта. И ты чувствуешь, что ты не один - за тобой Родина! За тобой те люди, которые переживают, это очень-очень важно.Участники телемоста с этим согласились - ребята пытались удержать равновесие на балансбордах, делились своими достижениями в спорте, а в конце встречи запустили самую длинную "волну поддержки" спортсменов - от Воронежа до Нижнего Новгорода.И наверняка, верят организаторы встречи, эта "волна" дойдет до Пекина и поможет нашим спортсменам.Артём Яковенко, Сёмен Карпов. «Вести-Владимир»