Сотрудники Росгвардии проводят проверку ЧОПов, занимающихся охраной школ областного центра. В рейд...

Сотрудники Росгвардии проводят проверку ЧОПов, занимающихся охраной школ областного центра. В рейд с ними отправился и наш корреспондент Александр Сыпченко.- Добрый день, Росгвардия, проверка законодательства в области частной охранной деятельности.Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проверяют работу ЧОПа, который обеспечивает охрану 49-й школы Владимира. Первое, на что смотрят полицейские, это сами чоповцы - есть ли у них удостоверения частных охранников и личные карточки. После проверки документов - осмотр поста охраны. Самое главное - исправна ли кнопка тревожной сигнализации, та самая, от которой зависит безопасность всей школы.Александр Хинаров, старший инспектор центра лицензионно-разрешительной работы Рсогвардии:- Нами собирается определенный материал, возможно, фиксируется все это на фото-видео съемку, в дальнейшем назначается административное расследование и виновные лица привлекаются к административной ответственности, в том числе руководители ЧОПов.За 2021-ый год сотрудники Росгвардии провели более 650 проверок учреждений образования, находящихся под охраной частных структур. Выявлено 50 нарушений, столько же удостоверений частного охранника аннулировано.Андрей Бодягин, заместитель начальника управления Росгвардии по Владимирской области:- Достучались, в кавычках, и на сегодняшний момент наши проверки как правило заканчиваются, ну скажем мы грубых и серьезных нарушений именно в образовательных учреждениях не находим.В прошлом году в школах России произошло три ЧП со стрельбой - включая трагедию в Татарстане. Поэтому работа ЧОПов, занимающихся охраной детей под особым контролем, заявляют в Росгвардии, и с каждым годом он будет только усиливается.Александр Сыпченко, Семен Карпов. «Вести-Владимир»