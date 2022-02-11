Члены рабочей группы, состоящей из депутатов Заксобрания, областных чиновников и медиков...

Члены рабочей группы, состоящей из депутатов Заксобрания, областных чиновников и медиков подготовили перечень рекомендаций по снижению кадрового дефицита в больницах и поликлиниках региона.Они предлагают увеличить подъемные выплаты, предусмотренные при переезде на новое место работы. Для сотрудников первичного звена- с трехсот до пятисот тысяч рублей, для прочих врачей - со ста до трехсот тысяч. А также поднять возрастную планку для претендентов - с 35 до 50 лет. Большее внимание нужно уделять специалистам, приехавшим работать в район- размер их выплат должен быть больше, чем у медиков устраивающихся на работу в столицу регионе. При этом проблема не только в подъемных и зарплатах.Артем Осипов, врио директора департамента здравоохранения Владимирской области:- Это обеспечение медицинских кадров жильем. Здесь очень хорошо себя зарекомендовала ипотечная программа, которая действует уже не один год во Владимирской области. На текущий момент мы рассмотрели возможность предлагать увеличить первоначальный взнос по ипотечному кредитованию. Также сегодня прозвучало предложение - оно было поддержано - о реконструкции тех зданий и помещений, которые находятся в собственности медицинских организаций для перевода их в жилой фонд.Роман Кавинов, сопредседатель рабочей группы, заместитель председателя Законодательного собрания:- Одно из предложений рабочей группы - о том, чтобы разработать компанию рекламно-информационною (не только разработать, но и запустить) по привлечению медкадров в том числе из других регионов, может быть из-за рубежа.