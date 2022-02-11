Во Владимирской области на 11 февраля выявлено 2375 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 11 февраля выявлено 2375 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 219 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в 254 сл. в Муромском, 493 сл. в Ковровском, 28 сл. в Петушинском, 82 сл. в Кольчугинском, 168 сл. в Александровском, 147 сл. в Юрьев-Польском, 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогодском, 35 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 144 сл. в Киржачском, 31 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 37 сл. в Вязниковском, 71 сл. в Суздальском,С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 104 112 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 27 861 - во Владимире, 10825 - в округе Муром, 10517 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.