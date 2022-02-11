ФСБ по Владимирской области выявила и пресекла противоправную деятельность начальника отряда...

ФСБ по Владимирской области выявила и пресекла противоправную деятельность начальника отряда военизированной охраны №3 ФГУП «Охрана» Росгвардии 1956 года рождения. Его обвинили в хищении путем обмана денежных средств, принадлежащих указанной государственной структуре, совершенному с использованием своего служебного положения.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, с января 2019г. по февраль 2020г. фигурант вносил заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о якобы отработанных его подчиненными сотрудниками дополнительных дежурствах.Сфабрикованные таким образом документы он направлял в бухгалтерию для начисления заработной платы за переработку, а также принимал решения о начислении таким сотрудникам дополнительных премий и иных стимулирующих выплат. После получения подчиненными сотрудниками зарплаты, обвиняемый требовал от них передачи ему соответствующей части денежных средств.Таким образом, фигурант совершил хищение путем обмана денежных средств Управления по Центральному федеральному округу Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП «Охрана».В феврале 2022г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества.В настоящее время следствием устанавливается размер ущерба, причиненного обвиняемым государству.Фото: https://ru.freepik.com/