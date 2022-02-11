УФНС России по Владимирской области сообщает о том, что в связи с поэтапным снятием ограничений,...

УФНС России по Владимирской области сообщает о том, что в связи с поэтапным снятием ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, с 14 февраля 2022 года приём и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах налоговых органов (Инспекций) будет проводиться без предварительной записи.При посещении налогового органа напоминаем о необходимости соблюдения правил ношения средств индивидуальной защиты с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.Напоминаем также, что записаться на прием в инспекцию в удобное время возможно с помощью сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».Фото: https://pixabay.com/ru/