В ночь с 10 на 11 февраля в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района, у дома №22А на улице...

В ночь с 10 на 11 февраля в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района, у дома №22А на улице Советской автомобиль «скорой помощи» застрял в снегу и не мог самостоятельно выбраться. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, в карете находился пациент.На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона на автоцистерне. Пожарные помогли карете «скорой» выбраться из снега, и уже через несколько минут автомобиль продолжил движение.К оказанию помощи привлекалась 1 единица техники и 4 человека.Фото: https://33.mchs.gov.ru/