Александровский горсуд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покупке поддельного сертификата о вакцинации против ковида. По части 3 статьи 327 УК РФ мужчине грозил год лишения

Александровский горсуд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покупке поддельного сертификата о вакцинации против ковида. По части 3 статьи 327 УК РФ мужчине грозил год лишения свободы. Как установил суд, он купил у неустановленного лица заведомо поддельный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, подделку он заказал через мессенджер за 4 000