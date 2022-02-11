Собрались мужики как-то на утиную охоту. А собаки у них нет. Решили взять напрокат у одного кента. Ну приехали, стали палить по уткам.
И что характерно, когда утка падала в воду, то собака разбегалась и со всей дури бежала по воде, едва касаясь ее лапами, на ходу подхватывала утку и приносила ее охотникам. Поохотились мужики на славу. Когда возвращали собаку, то хозяин спросил:
- Ну как охота, мужики?
- Классно. Столько уток настреляли!
- А как вам моя собака?
- Очень хороший песик!
- А вы за ним ничего странного не заметили?
- Да даже сказать неловко! Понимаешь, плавать он у тебя нихрена не умеет...
еще анекдот!