По данным регионального оперштаба по коронавирусу, в медицинские учреждения области за сутки...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, в медицинские учреждения области за сутки доставлены 210 человек. Число заразившихся снова растет. Напомним, сегодня стало известно о 2375 новых случаях заражения во Владимирской области. Выздоровел 461 житель региона.