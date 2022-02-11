Это рекордный всплеск суточной заболеваемости за все время пандемии. И это после двух дней спада. Новых заражённых на 1 156 больше, чем накануне. Госпитализировано 210. На 41 больше, чем днем

Это рекордный всплеск суточной заболеваемости за все время пандемии. И это после двух дней спада. Новых заражённых на 1 156 больше, чем накануне. Госпитализировано 210. На 41 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 106 487. Лидерство по приросту вернулось Владимиру – 853 заболевших за сутки. Ковров на втором