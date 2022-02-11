В Госдуме завершились консультации по проекту обращения к президенту о признании Донецкой и Луганской народный республик. В понедельник, 14 февраля, парламентарии рассмотрят вопрос на Совете ГД, написал в своем телеграм-канале спикер Вячеслав Володин.

В Госдуме завершились консультации по проекту обращения к президенту о признании Донецкой и Луганской народный республик. В понедельник, 14 февраля, парламентарии рассмотрят вопрос на Совете ГД, написал в своем спикер Вячеслав Володин.КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" поддержали проект постановления. "Единая Россия" высказалась за поставки республикам военной продукции и оказание социальной помощи, ЛДПР занимает более радикальную позицию, а "Новые люди" пока не сформировали свое мнение, рассказал Володин.Он подчеркнул, что речь идет о защите наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе.Володин напомнил, что 12 февраля исполняется семь лет Минским соглашениям. Киев не исполняет свои обязательства, продолжаются обстрелы, гибнут люди – в такой ситуации нужно искать решение, считает Володин.По его словам, на сегодняшний день предлагается два варианта: незамедлительно рассмотреть проект постановления о необходимости признания ДНР и ЛНР или сначала направить его в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов, после чего рассмотреть с учетом высказанных позиций.Проект обращения к президенту России с просьбой признать Донецкую и Луганскую республики внесен в Госдуму 19 января.