ГБУ «Облстройзаказчик» в третий раз закинул невод. Приём заявок на участие стартовал 9 февраля. Он продлится до 17 февраля. Итоги подведут 21 февраля.

Во Владимире продолжают искать подрядчика, который займётся восстановлением сгоревшего . Максимальная стоимость контракта превышает 811 млн рублей. Лот опубликован на сайте госзакупок.Напомним, что изначально реставрацию . В ноябре аукцион не состоялся. Желающих взяться за работу не нашлось. В декабре история повторилась.ГБУ «Облстройзаказчик» в третий раз закинул невод. Приём заявок на участие стартовал 9 февраля. Он продлится до 17 февраля. Итоги подведут 21 февраля.Гарантия составит пять лет с момента подписания актов приёмки.