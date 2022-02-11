Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется – появилась возможность уделить больше внимания пациентам старше 65 лет. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется – появилась возможность уделить больше внимания пациентам старше 65 лет. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник заявил о прохождении пика заболеваемости штаммом "омикрон" в Москве. Он отметил снижение числа госпитализаций.Что стабилизация ситуации позволяет уделить больше внимание москвичам старше 65 лет, заявил он."В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни, что, конечно, обеспечит более комплексный подход к ведению таких пациентов, особенно с учетом сопутствующих патологий", – написал мэр.Он напомнил, что с середины января московские поликлиники работают в экстремальном режиме. В конце января медицинские работники контактировали с больными ковидом и ОРВИ более 800 тысяч раз – это рекорд за всю историю столичного здравоохранения, подчеркнул Собянин."От имени москвичей благодарю наших замечательных врачей, фельдшеров и медицинских сестер, администраторов и всех работников поликлиник за этот профессиональный и человеческий подвиг", – добавил мэр.Также Собянин об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках с понедельника, 14 февраля.В Москве накануне выявили 22 747 случаев коронавируса. Выздоровело 24 364 пациента. Госпитализировано 1 374 человека.