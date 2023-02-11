Союзу охраны птиц России 30 лет. Сегодня в Москве проходит юбилейная научная конференция - ее можно...

Союзу охраны птиц России 30 лет. Сегодня в Москве проходит юбилейная научная конференция - ее можно посмотреть на сайте Союза. И , конечно, в центре внимания символ 2023 года - кроншнеп. Что мы знаем о нем, какая непростая ситуация сложилась для этой удивительной птицы и чем можно помочь - прислушаемся к специалистам.Флейтовый свист сменяют журчащие трели. Так мелодично и немного печально токует кроншнеп - вестник весны. В родные края эта перелетная птица возвращается, как только растает снег. Курлыча, королевский кулик обозначает границы своего участка. Самец и самка будут вместе растить потомство, храня верность друг другу.Руслан Жуков, биолог - таксидермист:- Весной птицы издают очень интересные трели, звуки и сначала когда слышишь эти трели, думаешь небольшая воробьиная птичка поет. Но когда видишь эту крупную птицу - мощно-эффектную то, конечно, удивляешься. Звуки разные и очень красивые.Кроншнеп великолепный - говорит биолог Руслан Жуков. Длинные ноги, необычный изогнутый книзу клюв, напоминающий "молодую луну". Увидеть вживую эту романтическую птицу сегодня в наших краях удается немногим. Она занесена в Красные книги всех уровней - от международных до региональных. Уж очень желанная добыча.Руслан Жуков, биолог - таксидермист:- Данный экземпляр был найден сотрудниками Госохотинспекции в Суздальском районе, птица была смертельно ранена браконьерами. Птица уникальная редкая, и охранять просто необходимо. К сожалению, бывает, что охотники нерадивые путают птиц, не знают фауну.Руслан рассказывает: "коронованные кулики"- кроншнепы встречаются широко по всей России, но всюду редки. В российской фауне представлено от 5 до 7 видов - их отличие в размерах и окраске.Руслан Жуков, биолог - таксидермист:- В нашем регионе она встречается не только на пролете весной, но и гнездится. Я наблюдал недалеко от Суздаля. Гнездится как в пойме так и в полях. В нашей области Большой и Средний Кроншнепы встречаются. А на эмблеме Союза охраны птиц - тонкоклювый Кроншнеп, который возможно полностью исчез.Еще в 80-е птица была объектом спортивной охоты, шел активный отстрел. Ее ценность - хорошие гастрономические качества. Большой кулик до килограмма- полутора в весе. В былые времена кроншнепы гнездились колониями, кочевали тысячными стаями. Сейчас отдельными парами спасаются от преследования человеком.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро - Суздальского музея заповедника:- Например, по данным нашего орнитолога Владимира Романова- в Ополье у нас от 150 до 200 пар гнездится. Это мало. Надо создавать локальные территории охранять, хотя бы запрещать хождение с оружием в угодьях.Кроншнеп нуждается в защите не только от браконьерских выстрелов. Почти повсеместно становятся непригодными для выведения потомства места их традиционного гнездования.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро - Суздальского музея заповедника:- Сенокосы вовремя, скотина выбивала пруток, сейчас поля превратились в молодняки лесные. Много залежных земель стало, а ему нужны сырые пойменные луга, которые выкашивались в сроки, раннее сенокошение тоже плохо под косилками гибнет молодняк.Денис Дуденков замечает, что существование кроншнепа напрямую зависит от хозяйственной деятельности человека в любой период года. Даже зимой.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро - Суздальского музея заповедника:- Все отставляют огромное количество мусора. Причем тут мусор и кронштеп. серая ворона. Морозы, зима, ослабленные особи должны погибнуть. Но они не погибают.Численность серых ворон вблизи городов вырастает в несколько раз . Весной в поисках белковой пищи вороны методично разоряют гнезда других птиц, в том числе и краснокнижного кроншнепа. Исчезновение кулика Денис наблюдает уже и в Камешковском районе , в частности на территории сел, где есть большие хозяйства, и связано это в том числе с нашествием ворон. Орнитолог считает правильным, что Госохотоинспекция дала добро на отстрел серой вороны на территории Владимирской области. Ну, а самая большая беда - это палы травы.Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро - Суздальского музея заповедника:- У нас за радость считается поджечь сухую траву- ежи горят, амфибии и его горят места обитания птица потом не садится.Во владимирском "Музее природы" в год Кроншнепа открыта новая краснокнижная экспозиция. В витринных пространствах - исчезающие птицы и животные. Главное, что ими еще можно любоваться в природе. Вот кроншнеп на фото 2020 года, снято в Струнино. А здесь 2 кулика на гербе Асерховского поселения. Он появился у поселка 4 года назад. В зеленом поле на золотой оконечности в ветках клюквы, символизирующих флору Владимирской Мещеры - серебряные кроншнепы, как символ многообразия птичьего мира.Татьяна Воронцова, Александр Голубев, Илья Хлудов "Вести-Владимир".