Советует мануальный терапевт.
Советует мануальный терапевт.
Боль в спине – недуг XXI века. По данным ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения) боль в спине – одна из самых частых причин
обращения за помощью к врачу. Около 80% людей хотя бы раз испытывали этот
симптом. Однако, до специалиста доходят только 35-40% от общего числа больных,
остальные лечатся самостоятельно и чаще всего усугубляют картину заболевания.
Причины для дискомфорта в спине различны. Для удобства их
разделили на две большие группы: специфические и неспецифические.
О том, как от них избавиться, "Дни.ру" рассказал мануальный терапевт клиники "Софиатрия"
Альберт Едзиев.
Альберт Едзиев. Фото: личный архив
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ
К ним относятся боли, вызванные внутренними органами,
опухолями, поражением сосудов, которые часто отражаются на спину. От общего
количества это около 2-5%. Например, при язве желудка человек может чувствовать
дискомфорт в области грудопоясничного перехода, а при стенокардии – в области
грудного отдела. Пациент может ошибиться в постановке диагноза самому себе, начать
лечить спину самостоятельно, что может привести к непоправимым последствиям.
Вот почему так важно обратиться к доктору и пройти комплексное исследование с
последующим грамотным лечением.
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИ
К ним относят скелетно-мышечную боль. Чаще всего она связана
с поражением мышц, суставов, связок позвоночника и межпозвоночными дисками. Все
эти изменения в позвоночнике являются следствием неправильного "использования"
нашего опорно-двигательного аппарата. Как правило, к патологии приводят либо чрезмерные
нагрузки (у спортсменов, людей связанных с поднятием и перемещением тяжестей),
либо у людей, у которых нет физической активности совсем.
"Рекордсмен" по появлению боли в спине и дистрофическим
изменениям является пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Выдерживая
каждый день колоссальную нагрузку, он чаще всего страдает от перенапряжения.
Особенно подвержены патологическим изменениям межпозвонковые диски. Именно они
являются причиной серьезного заболевания – межпозвоночной грыжи, которая
сопровождается нестерпимой болью в ягодице и по ноге, ощущением "натянутой
струны" в нижних конечностях, выпадением чувствительности (онемением) участка
кожи. Причина – это сдавление нервного корешка массой грыжи, приводящее
к сильнейшему воспалительному процессу. Этот недуг лечится долго и может
перерасти в хроническую стадию и периодически давать о себе знать при
переохлаждении поясницы или при чрезмерной нагрузке на этот отдел. Вот почему
так важно заниматься профилактикой заболеваний опорно–двигательного аппарата, в
частности заболеваниями позвоночника.
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВОЙ СПИНЫ
1. Адекватная физическая активность
Вроде самый очевидный факт – движение это жизнь. Однако не
все относятся к этому серьезно. А ведь именно во время дозированных нагрузок
наша спина "питается" Улучшается кровообращение, устраняются застойные
явления, повышается настроение. Лучше всего для физической активности подойдет
ЛФК (лечебная физическая культура) и скандинавская ходьба. Интересный факт – в
межпозвонковых дисках нет сосудов, они питаются только за счет диффузии, то
есть проникновения микроэлементов из окружающих тканей. Диски, как насосы,
сжимаются и разжимаются, "закачивая" в себя питательные вещества только когда
вы двигаетесь. Вот почему так важно, имея сидячую работу, раз в 15-20 минут
встать и немного походить по комнате или офису. При ходьбе так же удаляются
продукты распада. Поэтому правильная "гигиена" спины увеличивает срок службы
нашего позвоночника и улучшает качество жизни.
2. Отслеживание необходимых микроэлементов и
витаминов
В частности это витамин D, кальций, магний. Эти вещества
помогут позвоночнику адекватно переносить нагрузки.
3. Своевременное обращение к специалисту
Доктор, исходя из симптомов, может рекомендовать вам массаж,
мануальную терапию, направить на дополнительные исследования (МРТ, КТ и т.д.).
Скорректировать постановку стопы стельками для правильной биомеханики.
Если все же боль в спине появилась внезапно и посетить врача
не получается по ряду причин, вам помогут несколько групп препаратов, а именно:
Нестероидные противовоспалительные средства
(НПВС). Эти лекарства снимают воспаление и, как следствие, устраняют болевой
синдром.
Миорелаксанты центрального действия. Препараты,
расслабляющие мышцы и снимающие спазм.
Очень важно устранить воспаление в острой стадии, чтобы
проблема не стала хронической. Также по возможности возьмите больничный.
Переносить боль в спине на ногах довольно опасно.