Советует мануальный терапевт.

Советует мануальный терапевт.Боль в спине – недуг XXI века. По данным ВОЗ (Всемирнаяорганизация здравоохранения) боль в спине – одна из самых частых причинобращения за помощью к врачу. Около 80% людей хотя бы раз испытывали этотсимптом. Однако, до специалиста доходят только 35-40% от общего числа больных,остальные лечатся самостоятельно и чаще всего усугубляют картину заболевания.Причины для дискомфорта в спине различны. Для удобства ихразделили на две большие группы: специфические и неспецифические.О том, как от них избавиться, "Дни.ру" рассказал мануальный терапевт клиники "Софиатрия"Альберт Едзиев.Альберт Едзиев. Фото: личный архивСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИК ним относятся боли, вызванные внутренними органами,опухолями, поражением сосудов, которые часто отражаются на спину. От общегоколичества это около 2-5%. Например, при язве желудка человек может чувствоватьдискомфорт в области грудопоясничного перехода, а при стенокардии – в областигрудного отдела. Пациент может ошибиться в постановке диагноза самому себе, начатьлечить спину самостоятельно, что может привести к непоправимым последствиям.Вот почему так важно обратиться к доктору и пройти комплексное исследование споследующим грамотным лечением.НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ БОЛИК ним относят скелетно-мышечную боль. Чаще всего она связанас поражением мышц, суставов, связок позвоночника и межпозвоночными дисками. Всеэти изменения в позвоночнике являются следствием неправильного "использования"нашего опорно-двигательного аппарата. Как правило, к патологии приводят либо чрезмерныенагрузки (у спортсменов, людей связанных с поднятием и перемещением тяжестей),либо у людей, у которых нет физической активности совсем."Рекордсмен" по появлению боли в спине и дистрофическимизменениям является пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Выдерживаякаждый день колоссальную нагрузку, он чаще всего страдает от перенапряжения.Особенно подвержены патологическим изменениям межпозвонковые диски. Именно ониявляются причиной серьезного заболевания – межпозвоночной грыжи, котораясопровождается нестерпимой болью в ягодице и по ноге, ощущением "натянутойструны" в нижних конечностях, выпадением чувствительности (онемением) участкакожи. Причина – это сдавление нервного корешка массой грыжи, приводящеек сильнейшему воспалительному процессу. Этот недуг лечится долго и можетперерасти в хроническую стадию и периодически давать о себе знать припереохлаждении поясницы или при чрезмерной нагрузке на этот отдел. Вот почемутак важно заниматься профилактикой заболеваний опорно–двигательного аппарата, вчастности заболеваниями позвоночника.ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВОЙ СПИНЫ1. Адекватная физическая активностьВроде самый очевидный факт – движение это жизнь. Однако невсе относятся к этому серьезно. А ведь именно во время дозированных нагрузокнаша спина "питается" Улучшается кровообращение, устраняются застойныеявления, повышается настроение. Лучше всего для физической активности подойдетЛФК (лечебная физическая культура) и скандинавская ходьба. Интересный факт – вмежпозвонковых дисках нет сосудов, они питаются только за счет диффузии, тоесть проникновения микроэлементов из окружающих тканей. Диски, как насосы,сжимаются и разжимаются, "закачивая" в себя питательные вещества только когдавы двигаетесь. Вот почему так важно, имея сидячую работу, раз в 15-20 минутвстать и немного походить по комнате или офису. При ходьбе так же удаляютсяпродукты распада. Поэтому правильная "гигиена" спины увеличивает срок службынашего позвоночника и улучшает качество жизни.2. Отслеживание необходимых микроэлементов ивитаминовВ частности это витамин D, кальций, магний. Эти веществапомогут позвоночнику адекватно переносить нагрузки.3. Своевременное обращение к специалистуДоктор, исходя из симптомов, может рекомендовать вам массаж,мануальную терапию, направить на дополнительные исследования (МРТ, КТ и т.д.).Скорректировать постановку стопы стельками для правильной биомеханики.Если все же боль в спине появилась внезапно и посетить врачане получается по ряду причин, вам помогут несколько групп препаратов, а именно:Нестероидные противовоспалительные средства(НПВС). Эти лекарства снимают воспаление и, как следствие, устраняют болевойсиндром.Миорелаксанты центрального действия. Препараты,расслабляющие мышцы и снимающие спазм.Очень важно устранить воспаление в острой стадии, чтобыпроблема не стала хронической. Также по возможности возьмите больничный.Переносить боль в спине на ногах довольно опасно.