На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 — во Владимире8 — в Муромском районе10 — в Ковровском районе3 — в Кольчугинском районе3 — в Александровском районе9 — в Гусь-Хрустальном районе2 — в Радужном2 — в Киржачском районе2 — в Камешковском районе3 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районе2 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179717 случаев заболевания.