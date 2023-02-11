На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 февраля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 — во Владимире
8 — в Муромском районе
10 — в Ковровском районе
3 — в Кольчугинском районе
3 — в Александровском районе
9 — в Гусь-Хрустальном районе
2 — в Радужном
2 — в Киржачском районе
2 — в Камешковском районе
3 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
2 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179717 случаев заболевания.