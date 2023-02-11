В звездной паре назрел разлад?

В звездной паре назрел разлад?У певицы Натальи Подольской есть планы на 14 февраля. Выяснилось, что они не связаны с Владимиром Пресняковым.Такой поворот оказался удивительным для светских обозревателей, поскольку День всех влюбленных — отличный повод уделить время своей второй половинке. Неужели Подольская решила избавиться от Преснякова, потому что супруг не имеет для нее большого значения?Реальность, как это часто бывает, оказалась прозаичнее. Все дело в том, что певица планирует посвятить себя работе в этот день."На работе, буду поздравлять с Днем влюбленных. И вечером на работе. Ведь у артистов праздники — это работа. Мы дарим людям праздник, всем влюбленным в том числе", — цитирует Подольскую Пятый канал.Стоит отметить, что в прошлом месяце звездная чета отправлялась в долгожданный отпуск на Мальдивы. Артисты отлично провели время и наслаждались каждым днем, поэтому любые инсинуации о том, что их отношения дали трещину, не имеют оснований.Напомним, что Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым с 2010 года. В браке у них родились двое сыновей: Артемий и Иван.