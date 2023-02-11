Аналитики назвали лучшие направления.

Аналитики назвали лучшие направления.В феврале и мартероссиян ждут несколько праздничных дней. Это отличная возможность отправиться впутешествие в теплые страны. Времени остается совсем немного, поэтому аналитикинашли три варианты направления для россиян, куда уже сейчас можно отправитьсябез сложного оформления визы. Об этом пишут .Лидер направлений— Египет. Россиянам достаточно оформить электронную визу. Она дает возможностьнаходиться в стране почти три месяца — 90 дней. Цены на перелет в обе стороныначинаются от 30 тыс.руб., а недельное проживание примерно от 12 тыс. рублей.Более дорогое, нотоже популярное направление — ОАЭ. Пляжный отдых в конце зимы и настоящаясказка вокруг — вот что ждет путешественников в арабской стране. Улететь можноза 30 тыс. рублей, а вот жилье, по сравнению с Египтом, выше в два раза — от 26тыс.рублей. Безвизовый срок — 90 дней.Еще однопривлекательное место — это Сейшельские острова. Здесь срок безвизовогопребывания ограничен 30 днями. Полет обойдется в 48 тыс. рублей, а номер в отелес тремя звездами стартует от 70 тыс. рублей.Кроме этого,аналитики называют Индонезию, Индию и Мальдивы. Во все эти экзотические местароссиянам легко въехать.