Дата рождения ребенка расскажет о его характере.

Дата рождения ребенка расскажет о его характере.Архетипы личности это психологические сценарии, которые определяют мышление и поведение человека. Первоначально это понятие сформулировал Карл Юнг, а затем, по мере распространения, оно обрело несколько толкований.Анна Щедрина,основатель Бизнес академии цифровой психологии UNI, автор собственной теории о природе человека, выделяет 9 архетипов, каждый из которых несет свои характеристики для своего владельца. Разумеется, не только лишь один он влияет на личность ребенка: в матрице психических процессов существует множество показателей, каждый из которых играет роль.Анна Щедрина. Фото: личный архивНо сегодня темой разговора станет магия цифр. Итак, как архетип определяет будущее вашего ребенка?Архетип личности 1Ребенок рожден 1, 10, 19, 28 числалюбого месяца.Темперамент: активный, энергичный, стремится ксамостоятельности.Имеет постоянную потребность утверждаться в своих силах.Учит только то, что вызывает интерес. Часто предпочитает сверстникам компанию постарше.Рекомендации: учите его правильно оценивать ситуации, ставьте перед ни достижимые задачи, направляйте его активность в конструктивное русло. Поощряйте его силу воли, не допускайте лени и самоутверждения за счет других. Также поощряйте социализацию и общение с другими детьми.Архетип личности 2Ребенок рожден2, 11, 20, 29 числаТемперамент:чувственный, эмоциональный, впечатлительный, мечтательный, может иногда быть замкнутым и капризным.Старается добиться признания, чтобы занять прочную позицию среди сверстников. Учится медленно, но хорошо, знания усваиваются надолго. Очень нуждается во внимании и заботе.Рекомендации: учите его уверенности в себе, воспитывайте мягко и не изолируйте от сверстников. Помогите ребенку начать разбираться в своих чувствах, поощряйте его самостоятельность, активность.Архетип личности 3Ребенок родился 3, 12, 21, 30 числа.Темперамент: активный, оптимистичный, любознательный. Требует много внимания к себе, любит быть в его центре.Рекомендации: учите его созидательности, дисциплине и концентрации.Архетип личности 4Дата рождения: 4, 13, 22, 31 числалюбого месяца.Темперамент: активный, самостоятельный ребенок. Стабильность и определенность для него очень важна. Не любит руководить, не напорист, не делает ничего напоказ. К родителям сильно привязан.Рекомендации: привейте этому ребенку чувство собственной значимости и помогите обрести уверенность в себе. Хватите его за хорошие поступки и активность, поощряйте учебу, заботу о других и вовлекайте в совместную работу по дому.Архетип личности 5Рождаются такие дети 5, 14, 23 числа.Темперамент: активный, артистичный, обаятельный, жизнерадостный ребенок. Любит привлекать внимание, впечатлять окружающих, выслушивать похвалу.Ему тяжело не быть в центре событий: сидеть сложа руки, наблюдать со стороны. Развит не по годам, на улице ему интересней, чем дома. Очень обидчив и раним.Рекомендации: уделяйте такому ребенку много внимания. Учите его принятию, прощению, справедливости и дисциплине. Работайте над его уверенностью в себе. Не давите на него и не ограничивайте свободу.Архетип личности 6Дата рождения: 6, 15, 24 числа.Темперамент: наблюдательный, очень спокойный, много размышляет. Любит трудиться, гордится своими достижениями и жаждет похвалы.Обожает познавательные и творческие игры. Друзей находит легко.Рекомендации: поощряйте активность вашего ребенка, учите его планировать время, самостоятельно принимать решения. Дарите побольше ласки.Архетип личности 7Дата рождения: 7, 16, 25 числа.Темперамент: рассудительный и впечатлительный, энергичный. Для него очень важно одобрение. Быстро приступает к действию. Воображение очень богатое.Рекомендации: учите его выражать чувства и мнение, научите ценить себя и проявлять индивидуальность. Важно также показать важность баланса между внутренним и внешниммиром. Воспитывайте в нем дисциплину и желание трудиться. Приучите его к труду и дисциплине.Архетип личности 8Рождаются такие дети 8, 17, 26 числа.Темперамент: мудрый, сосредоточенный, преданный, скрытный, проницательный. Полностью выкладывается для достижения цели, любит все держать под контролем.Рекомендации: проявляйте любовь, чуткость и нежность. Бережно относитесь к его характеру, научите направлять энергию в позитивное русло.Архетип личности 9Дата рождения: 9, 18, 27 числа.Темперамент: энергичный, любопытный и любознательный, жизнерадостный и воодушевленный. Хочет все попробовать на своем опыте. Очень впечатлительный, склонен к преувеличениям.Любит строить грандиозные планы, эмоционально и бурно реагирует на окружающий мир. Имеет лидерские задатки. Может хорошо учиться, но ему не хватает концентрации.Рекомендации: хвалите его за завершенные дела. Научите его бережно относиться к вещам. Поощряйте самостоятельность: если захочет пораньше покинуть отчий дом, не препятствуйте ему.Разумеется, это лишь общие характеристики и рекомендации. Каждый ребенок – особенная и уникальная личность, к корой нужен индивидуальный подход. Очень важно не забывать об этом, чтобы в воспитании этой личности ориентироваться на потребности своего чада, а не на свое ЭГО. Это поможет мягко направить наследника, чтоб помочь ему достичь успеха.