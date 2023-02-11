Матвей Дуданов из Владимирской области один спас женщину с детьми на пожаре. Матвей Дуданов -...

Матвей Дуданов из Владимирской области один спас женщину с детьми на пожаре.Матвей Дуданов - воспитанник Кадетского корпуса имени Д.М.Пожарского. В селе Дубасово Гусь-Хрустального района загорелась баня. Пожарная часть находится в 40 километрах от села. В это время дома находилась женщина с детьми. На ее крик о помощи и прибежал кадет.«Матвей проявил смелость, мужество, отвагу, силу. Благодаря ему пожар был ликвидирован. Если бы не он, быть беде. Вся наша семья выражает ему огромную благодарность. Когда рядом есть такие герои, нам ничего не страшно!», - рассказала пострадавшая.Фото Правительства Владимирской области