Народный избранник пояснил, что фонд оплаты труда в учреждении формируется исходя из количества сотрудников, которые числятся в штате. При этом число вакансий на его размер не влияет.

Специалисты Юрьев-Польской ЦРБ не получают стимулирующие выплаты. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Говырин. При этом некоторые медики работают на полторы ставки.Народный избранник пояснил, что фонд оплаты труда в учреждении формируется исходя из количества сотрудников, которые числятся в штате. При этом число вакансий на его размер не влияет.Нынешний ФОТ не позволяет поощрить сотрудников, в том числе из-за нехватки кадров. Медики попросили разобраться в правовых нюансах.